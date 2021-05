Sandro e Simão serão reavaliados na reapresentação de hoje

Elpídio Júnior O jogador Sandro é atingido pelo volante Diego e sai de jogo sentindo fortes dores

No clássico desta quinta-feira (2), realizado no estádio Machadão. O meia Sandro e o volante/ala Simão se lesionaram no segundo tempo da partida contra o América e tiveram que deixar o campo de jogo antes do apito final do árbitro.Sandro, com muitas dores no pé direito, saiu para a entrada de Rogerinho, aos 15 minutos da etapa final. Simão sofreu uma lesão na coxa esquerda no final do confronto e nem chegou a ser substituído, tendo em vista que as três substituições já haviam sido efetuadas.Os dois foram medicados pelo médico Roberto Vital, e de imediato, iniciaram o tratamento. Sandro chegou a ser levado para o hospital, o que provocou um grande susto nos trocedores em todos que estavam em campo.O craque reclamava de fortes dores, mas os exames, felizmente, não acusaram nada mais grave.Nesta sexta-feira (3), na reapresentação do plantel, marcada para as 16h, no CT Alberi Ferreira de Matos, eles voltarão a ser reavaliados pelo Departamento Médico do clube, assim como serão analisados as contusões. Os dois jogadores iniciaram tratamento intensivo logo após a partida.Em suspenseUm grande susto. Confesso, nunca troquei duas palavras com o meia Sandro. Editei algumas matérias com esse excepcional jogador. Por isso gelei ao ver as imagens do lance em que ele foi atingido no tornozelo.Torço muito pela volta total do talento de Sandro, e sei bem que isso só se dará de forma positiva se não acontecerem mais contusões graves.Passei o resto do jogo em suspense, querendo saber notícias do meia. Felizmente, as dores fortes que o craque sentia não significaram gravidade maior.Domingo, diante do Potyguar, jogo chave para garantia da vaga, o ABC fica sem seus principais articuladores. Prejuízo grande.