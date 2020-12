Resultado de vestibular da Uern sai amanhã Nomes de mais de 2 mil candidatos serão anunciados no Campus Central da Universidade.

Amanhã (19) será anunciado o resultado do Processo Seletivo Vocacionado, o famoso vestibular, para os candidatos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – Uern, no Campus Central.



A lista será lida às 10h, pelo reitor Milton Marques de Medeiros e divulgada pelos veículos de comunicação televisão e rádio.



A responsável pelo concurso, a empresa Consulplan, adiantou o resultado do vestibular que seria na sexta-feira (20) pela facilidade na correção das provas.