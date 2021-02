Ciel chega ao América-RN

Divulgação Ciel chegou a Natal nesta terça-feira.

Ciel desembarcou no Aeroporto Internacional Augusto Severo e seguiu para o Centro de Treinamento Abílio Medeiros, em Parnamirm. O atacante de velocidade, que costuma cair pelos lados do campo e que tem bom poder de finalização, já passou por Santa Cruz, Ceará e estava atualmente no Fluminense.Além dele, o América recebeu nesta terça-feira o também atacante Helinho, que estava defendendo a equipe do Potiguar de Mossoró. Nesta tarde, a diretoria do alvirrubro também iniciou a venda de ingressos para o jogo desta quarta-feira (25) contra o Assu.A partida é valida pela 5ª rodada do 2º turno do Campeonato Potiguar. Os ingressos estão custando R$ 20,00 arquibancadas e R$ 50,00 cadeiras. Idosos e estudantes (com carteira) têm direito a 50% de desconto.*Com informações do América-RN.