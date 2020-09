Desfile movimenta shopping de Natal O evento dará um banho de loja e maquiagem em cerca de vinte mulheres atendidas por programas sociais da Semtas.

Dentro da programação de eventos realizados em comemoração a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas), realiza neste domingo (8), às 17h, o desfile Mulheres Lindas de Verdade.



O evento, que dará um verdadeiro banho de loja e maquiagem a cerca de vinte mulheres atendidas por programas sociais da Semtas, é uma parceria com o Natal Norte Shopping, onde se realizará o desfile.



“A gente sabe que, infelizmente, nem todas as mulheres têm a oportunidade de cuidar todo dia do visual. Normalmente elas cuidam mais dos outros do que delas próprias. Então essa foi uma maneira que encontramos de presenteá-las. Pela luta, dificuldades, dedicação à família, ao trabalho e a tantas outras atribuições, temos certeza de que essas mulheres são lindas, independente disso tudo que alimenta a vaidade feminina”, diz, Veralúcia Raposo, coordenadora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres da Semtas.



O desfile tem o objetivo de enaltecer a beleza da mulher natalense através das usuárias. As modelos escolhidas representam a diversidade étnica e de faixa etária do público feminino atendido pela secretaria. Mulheres grávidas e com bebês de colo também estarão representadas.