FNF muda rodadas para fugir da concorrência com a tevê

O Presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade, e na forma prevista no Regulamento Geral das Competições, respeitando o Estatuto do Torcedor e,

Considerando a realização de jogos envolvendo a Seleção Brasileira de Futebol nos dias 29.03.2009 e 01.04.2009;

RESOLVE:

- Antecipar data da partida entre as equipes do S.C SANTA CRUZ X A.C.E.C BARAÚNAS, marcada inicialmente para o dia 29.03.2009 (domingo) às 17h, para o dia 28.03.2009 (sábado) às 20h, mantidas as demais condições previamente estabelecidas;

- Antecipar data da partida entre as equipes do POTYGUAR SERIDOENSE X AMÉRICA F.C, marcada inicialmente para o dia 29.03.2009 (domingo) às 17h, para o dia 28.03.2009 (sábado) às 20h, mantidas as demais condições previamente estabelecidas;

- Antecipar data da partida entre as equipes do ABC F.C X ASSU, marcada inicialmente para o dia 29.03.2009 (domingo) às 17h, para o dia 28.03.2009 (sábado) às 20h 30min., mantidas as demais condições previamente estabelecidas;

- Modificar data da partida entre as equipes do ASSU X S.C SANTA CRUZ, marcada inicialmente para o dia 01.04.2009 (quarta-feira)às 20h30min, para o dia 02.04.2009 (quinta-feira), mantidas as demais condições previamente estabelecidas;

- Modificar data da partida entre as equipes do AMÉRICA F.C X ABC F.C, marcada inicialmente para o dia 01.04.2009 (quarta-feira) às 20h, para o dia 02.04.2009 (quinta-feira), às 20h 30min, mantidas as demais condições previamente estabelecidas;

- Modificar data da partida entre as equipes do A.C.E.C BARAÚNAS X POTYGUAR SERIDOENSE, marcada inicialmente para o dia 01.04.2009 (quarta-feira) às 20h 30min, para o dia 02.04.2009 (quinta-feira), mantidas as demais condições previamente estabelecidas;

Dê-se ciência, cumpra-se, e arquive-se.

Natal-RN, 24 de março de 2009.

José Vanildo da Silva

Presidente da FNF

Os jogos da sexta e sétima rodada vão mudar por conta dos jogos da seleção Brasileira pela Eliminatórias da Copa do Mundo.Os confrontos da sexta rodada, dia 29,passam para o sábado, dia 28, já que o Brasil enfrenta o Equador no domingo.A rodada de número sete,marcada para quarta-feira, dia 1 de abril, será toda realizada no dia 2, quinta. O Brasil enfrenta o Peru,em Porto Alegre,na quarta.A FNF evita a concorrência desleal da tevê mostrando a seleção.Abaixo a a explicação na íntegra.