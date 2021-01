Equipe do ABC Master vence na preliminar

Rafael Morais/ABC Equipe vencedora posa para foto oficial

No amistoso contra o time Master do Potyguar de Currais Novos. A equipe alvinegra venceu por 4 a 0. Os gols do Mais Querido foram marcados por Serginho, duas vezes, Dedé de Dora e Berg.O Alvinegro atuou com: Zezito, Luís Antônio, Tonho, Álvaro, Pernambuco, Joelson, Sandoval, Tião, Alberi, Rômulo e Rogê.Depois entraram: George, Gelson, Ronaldo, Serginho, Tinho, Reizinho, Berg, Dedé de Dora e Marcelo Carioca. O time é comandado pelo treinador Esmerino Análio.O amistoso faz parte da preparação da equipe ABCdista para o Campeonato Estadual da categoria, que deverá iniciar no mês de maio, competição que o ABC buscará reconquistar o título, já que foi campeão em 2007. Ano passado o ganhador foi o CEPE.Após a partida um grande susto: o companheiro Álvaro, coordenador das categorias de base, e do ABC, passou mal e foi levado para o hospital com um quadro de infarto.No Hospital do Coração, Alvinho, como é tratado carinhosamente pelos amigos do ABC e do Master, passou por procedimento cirúrgico de cateterismo e passa bem.