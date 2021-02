Ruy Pereira apela para que os professores voltem às salas de aula

Fotos: Gabriela Duarte “Estamos apostando na negociação, no diálogo, para que a gente saia do impasse e volte à normalidade nas escolas"

Em entrevista ao Jornal 96 , da, o secretário comentou que está acompanhando a decisão judicial, no âmbito municipal, mas, segundo ele, o Estado não deve entrar com nenhuma ação similar.“Estamos apostando na negociação, no diálogo, para que a gente saia do impasse e volte à normalidade nas escolas. São 333 mil alunos esperando para iniciar o ano letivo”, declarou.O secretário disse que o Estado fez três propostas concretas para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte).“Eles pediram e foram atendidos na ascensão vertical, horizontal, pagamento do que já foi publicado e não pago da ascensão horizontal, uma letra a mais para todo mundo (5% para todos) e piso implantado com repercussão do plano. Isso tudo somado vai dar um volume de R$ 63,27 milhões, em 21 meses. Além de implantarmos o piso, de acordo com a lei, estamos concretizando uma luta sindical de 15 anos, que era a ascensão vertical”.Entretanto, segundo Ruy Pereira, eles ainda querem que a governadora Wilma de Faria acene com mais algum percentual de reposição salarial para todos. Sobre a implantação do piso salarial, o secretário informou que já foi implantado.“Implantamos o piso em 1º de janeiro, pagando de acordo com a lei. Implantamos ainda os 2/3 de diferença que a lei mandava. Sendo que já estendemos, aumentando em R$ 550 mil. Saímos de 1.003 para 3.155 funcionários beneficiados”.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta terça-feira (24).