Secretário municipal de Turismo participa de Encontro Nacional Francisco Soares Junior participa do Encontro Nacional de Competitividade Turística, promovido pelo Ministério de Turismo.

O secretário municipal de Indústria Comércio e Turismo, Francisco Soares Junior, participa nos próximos dias 7 e 8 de abril no Centro de Convenções, em Brasília, do Encontro Nacional de Competitividade Turística, promovido pelo Ministério de Turismo.



Durante o evento serão apresentadas propostas estratégicas para o desenvolvimento de 65 destinos turísticos no País, na qual Natal está incluída. Nesses dois dias serão debatidas as novas diretrizes do programa de regionalização do turismo.



Durante o encontro os participantes receberão o resultado do Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores – Relatório Brasil, realizado pelo Ministério do Turismo, Fundação Getúlio Vargas e Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Micro Empresa (Sebrae). O documento apresenta um diagnóstico das regiões prioritárias, apontando quais investimentos urgentes e de longo prazo são necessários para o desenvolvimento da atividade turística nesses destinos.



Segundo o Soares Júnior, o evento consolida as prioridades de cada cidade incluída como destino turístico e também será apresentado o nível de competitividade com avaliação de infra-estrutura, políticas públicas, economia, turismo e sustentabilidade.