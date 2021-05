Começa nesta sexta-feira, no TCP, 1ª Mostra Gira Dança

Affonso Nunes Gira Dança apresentará cinco espetáculos.

O grupo Gira Dança, anfitrião, apresentará as montagens “Ancestrais”, “Iguais” e “Sertões”, de seu repertório, e as coreografias “Pequenas Lembranças”, de Rubens Barbosa, e “Antes da Noite Cair”, trabalho da coreógrafa Anízia Marques.O público terá a oportunidade de assistir ainda aos espetáculos “Extremos Estreitos” (Balé da Cidade do Natal), “Sabes de mim” (Domínio Cia de Dança), “Subindo pelas Paredes” (Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão), “Das Oito” (Espaço Vivo Cia de Dança) e “Estudo #01 para Clarice” (Mais Uma Cia de Dança).Na abertura do encontro, será lançado ainda o Projeto Gira na Escola, que pretende levar jovens das escolas públicas para as mostras de dança do grupo, além de uma homenagem a Edson Claro, um dos nomes importantes da dança no Rio Grande do Norte e grande incentivador dos trabalhos com a dança inclusiva. Na ocasião, será exibido o vídeo-documentário “Dó”. Mais informações no site www.giradanca.com.br. Dias 3 e 4 (sexta e sábado), às 20h, no Teatro de Cultura Popular (rua Jundiaí, 641, Tirol)Entrada: R$10 (inteira) e R$ 5 (meia)