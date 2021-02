Unidade de saúde de Mãe Luiza é inaugurada com escala médica incompleta Faltam seis pediatras para atender na urgência. Alguns médicos foram convocados, mas não quiseram assumir.

A Unidade de Saúde Mista de Mãe Luiza foi reaberta nesta quarta-feira (25), depois de mais de quatro meses interditada eticamente pelo Conselho Regional de Medicina, com a escala médica incompleta. Faltam sete pediatras na escala da urgência, de um total de 10 profissionais que compõe o quadro médico.



A diretora da Unidade, Ana Maria Costa, informou que os médicos foram convocados, porém alegaram que não ocupariam os cargos porque eram neonatologista e não pediatras.



Ela ainda salientou que os seis clínicos escalados na urgência são suficientes para atender os plantões de 12 horas durante dia e noite. Diariamente a demanda é de 300 pessoas em serviços ambulatoriais.



“Apesar dessa situação, a escala no ambulatório está completa. Os serviços que não são de urgência nunca ficaram parados”, argumenta.



O secretário municipal de saúde, Levi Jales informou que está contratando os profissionais para substituir os desistentes. “ Estamos no processo contratual de 62 profissionais, entre eles 12 pediatras”, justificou.



O titular da pasta garante que as reforma continuarão nas outras unidades, como a do Guarapes que permanece interditada. “Em Mãe Luiza, mais do que ausência de profissionais existia a necessidade de uma reforma na estrutura física”, apontou o secretário.



“Estamos devolvendo a população o posto de saúde que agora irá atender nos devidos padrões de qualidade”, disse a prefeita Micarla de Sousa que incumbiu à comunidade de cobrar dela qualquer problema.



Ao todo foram gastos R$ 109 mil para reforma a unidade, e comprar equipamentos. Até mesmo um toldo foi comprado para que as pessoas não esperem pela ficha de atendimento no sol.