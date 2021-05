Publicitários encontram dificuldade para fundar sindicato Os Radialistas alegam a quebra da unidade sindical. Impasse será resolvido na justiça.

Os publicitários estão na justiça. Na próxima segunda-feira (6) os profissionais recorrem de uma medida cautelar expedida no último dia 31, pela 1ª Vara do Trabalho, através da juíza Isaura Barbalho Simonetti. A ação foi movida pelo Sindicato dos empregados em empresas de radiodifusão, televisão e publicidade do Estado do Rio Grande do Norte (Sindrtp-RN).



O motivo da ação judicial foi a assembleia prevista para o último dia de março, na qual mais de 100 publicitários discutiriam as diretrizes da fundação do Sindicatos dos Trabalhadores de Agências de Publicidade do RN (Sintap-RN).



De acordo com Airton Minchoni, membro da comissão formadora do Sindicato, a assembleia previa a desvinculação dos publicitários do Sindicato dos Radialistas, fato explicado pela falta de representatividade da associação.



“Queremos a formação do nosso sindicato porque lutaremos pelos nossos interesses. O Sindicato dos Radialistas é muito genérico e amplo e não atende os nossos anseios. Apesar de termos atividades parecidas, elas não se completam, apenas se cruzam”, disse.



Minchoni destacou o crescimento do mercado publicitários nos últimos anos para propor a formação de um sindicato próprio. Ele explicou que em 1963, data de fundação do Sindicato dos Radialistas, o Rio Grande do Norte tinha três empresas, diferente das 60 que são verificadas hoje.



Assembleia



Com o intuito de fundar o Sindicato dos Trabalhadores de Agências de Publicidade do RN (Sintap-RN), foi divulgado um edital no dia 17 de março, prevendo uma assembleia no dia 31 de março. No entanto, na data, a reunião foi frustrada por uma medida cautelar.



Minchoni explicou que o Sindicato dos Radialistas colocaram como pretexto a manutenção da unidade sindical e por isso entrou com a ação judicial. Os publicitários tem até a segunda-feira (6) para recorrer.



“O Sindicato dos Radialistas não nos agrega valor nenhum e só temos contato com eles em uma situação como essa ou quando aparece o nome do sindicato no contracheque como contribuição compulsória”, ressaltou.



O Nominuto.com tentou contato com a presidente do Sindrtp-RN, Ednalva Moura, mas a mesma se encontrava em um processo de homologação.