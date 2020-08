Unale reúne 130 deputados no Rio Grande do Norte

Fotos: Danilo Dantas Deputados debateram a transposição do São Francisco nesta quinta-feira (5).

Os deputados discutirão hoje e amanhã (5 e 6) a questão da transposição das águas do rio São Francisco e a produção e distribuição das energias renováveis no Nordeste.As obras de transposição foram orçadas em R$ 6 bilhões e, segundo o Governo Federal, beneficiará 12 milhões de nordestinos. Os estados atingidos são Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.Além dos deputados estaduais, o deputado federal Ciro Gomes (PSB), o secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, João Reis Santana Filho, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também estão no evento.Ao final do encontro será elaborada uma carta-proposta com a posição dos deputados a respeito das obras que será entregue a autoridades nacionais. Neste momento, a governadora Wilma de Faria fala aos deputados. Após a fala, haverá apresentação de violeiros, execução do Hino do Rio Grande do Norte e palestra de Ciro Gomes.Acompanhe toda a cobertura do encontro da Unale no