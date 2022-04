América: Macuglia vê evolução e acena com mudanças Técnico do América acredita que isso vai acontecer aos poucos e deve fazer mudanças para o jogo com o Paraná.

Na reapresentação após a derrota para o Guarani, o técnico Guilherme Macuglia, do América, vê uma evolução gradativa do plantel alvirrubro neste começo de série B.



O treinador do América acredita que para o próximo jogo haja uma nova melhora, principalmente no aspecto a qualidade do passe onde Macuglia pode realizar mudanças no time titular.



As duas derrotas na série B acenderam um alerta no América e a idéia principal do treinador é iniciar a busca pelos resultados.



Ele reconheceu a complicação em se montar um time dentro de uma competição nivelada e difícil como a série B.



Para o jogo contra o Paraná, na sexta-feira (22), Macuglia acenou com a possibilidade de mudanças no time titular do América.