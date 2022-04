Vasco passa sufoco, mas vence o Ceará de 2 a 0 em pleno Castelão Ramón e Léo Lima marcaram os gols da vitória importante, a segundo do clbue carioca na Série B do Brasileiro.

Apesar dos muitos desfalques, o Vasco mostrou sua força e venceu o Ceará por 2x0, em Fortaleza, na tarde deste sábado (16/05) pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série B. Os gols foram marcados por Ramon e Léo Lima.



O time do técnico Dorival Júnior volta a jogar nesta quarta-feira (20/05) pela Copa do Brasil contra o Vitória, em Salvador. Pelo Brasileiro, o Cruzmaltino enfrenta o Atlético-GO no outro sábado (23), em São Januário.





O jogo



Mesmo jogando fora de casa foi o Vasco quem começou a partida no ataque e poderia ter o aberto o marcador em duas chances claras. Aos 10 minutos, Élton fez grande lançamento para Paulo Sérgio do lado esquerdo. O lateral vascaíno entrou cara a cara com o Marcelo Bonan no bico da área, driblou o goleiro mas tentou o toque por cobertura e mandou por cima do gol. Quatro minutos depois, outra grande chance. Enrico recebeu em velocidade, entrou na área e bateu a forte. A bola saiu raspando o travessão.



Daí por diante, o jogo se tornou morno até os 40 minutos, quando o Ceará ganhou confiança e pressionou até o fim do 1º tempo. Aos 41, Preto entrou na área e chutou. Vílson surgiu bem na jogada e fez o corte, mas o rebote sobrou para Wellington Amorim. Fernando Prass fechou o ângulo e o atacante cearense acertou a trave. No minuto seguinte, o mesmo Wellington tentou novamente. Desta vez, o chute saiu pela linha de fundo. Aos 43, Preto recebeu na direita e cruzou rasteiro. Vilson cortou para escanteio, se antecipando à chegada de Wellington Amorim. Antes do intervalo, o Vasco chegou em boa tabela de Magno e Élton, mas o chute de Magno saiu mascado e não assustou.



O Cruzmaltino abriu o marcador logo na primeira chance do segundo tempo. Aos 5 minutos, Léo Lima ganhou uma dividida no meio-campo e tocou para Ramon. O lateral deixou um marcador para trás e bateu de fora da área, acertando o canto esquerdo do goleiro: Vascão 1x0. O Ceará chegou com perigo aos 13 minutos. Geraldo entrou na área em velocidade pela esquerda e chutou forte. Fernando Prass fez boa defesa, mandando para escanteio.



Aos 21, Edgar recebeu de Paulo Sérgio e tocou para Élton, que chutou prensado e Marcelo Bonan defendeu. Aos 25, novamente Geraldo apareceu no ataque pelo time cearense. Dessa vez ele entrou pela direita e forçou Fernando Prass a espalmar com muita dificuldade. Quatro minutos depois, Wellington Amorim recebeu na entrada da área e soltou a bomba. Fernando Prass espalmou para o lado.



O Vasco tentava sair nos contra-ataques, mas não tinha um jogador de velocidade na frente e teve dificuldades. Em uma das tentativas, Edgar foi derrubado na intermediária. Mateus cobrou a falta com força e Marcelo Bonan defendeu em dois tempos. E foi em outro contra-golpe que o Gigante da Colina garantiu a vitória. Élton lançou Ramon na esquerda. O lateral entrou na área e bateu rasteiro. O goleiro salvou na primeira, mas o rebote ficou com Léo Lima, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio: Vascão 2x0.





Ficha técnica: Ceará 0 x 2 Vasco

Local: Castelão (Fortaleza)

Árbitro: Nelson Nogueira Dias (PE)

Assistentes: Erich Bandeira (PE) e Ubirajara Ferraz Jota (PE)

Gols: Ramon aos 5 e Léo Lima aos 37 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: João Marcos e Michel (Ceará); Léo Lima, Amaral, Edgar e Élton (Vasco).



CEARÁ

Marcelo Bonan; Boiadeiro, Fabrício, Erivélton e Fábio Vidal; Michel, João Marcos (Branquinho), Geraldo e Reinaldo (Ésley); Preto (André Neles) e Wellington Amorim. Técnico: Zé Teodoro.



VASCO

Fernando Prass; Paulo Sérgio, Vílson, Gian e Ramon; Amaral, Nilton (Bruno Gallo), Léo Lima e Enrico (Mateus); Magno (Edgar) e Élton. Técnico: Dorival Júnior.