Casa do Bem promove Luau em Areia Preta no sábado Primeira edição será neste sábado (7) das 18h às 23h e não será permitida a ingestão de bebidas alcoólicas.

Na praia de Miami, em Areia Preta, será realizada a primeira edição do Luau do Bem (novo projeto da Casa do Bem), que tem o objetivo de juntar as pessoas que gostam de uma diversão humanitária.



O evento será no sábado (7) no trecho entre o relógio do sol e o restaurante Tábua de Carne, das 18h às 23h, com músicas do bem do DJ Berto, capoeiristas de Mãe Luiza, jogos de futebol de praia com times do Torneio do Bem, coordenado por Chichito, presença dos Surfistas do Bem pegando ondas de noite, buffet de frutas organizado pelo chef RodrigoSantana e sua irmã Raquel Santana.



Outras atrações vão ser incorporadas, com o evento sendo aberto para todos aqueles que queiram participar.



A Casa do Bem pede que todos compareçam descalços, levem roupas de banho para tomar banho noturno de mar, levem seus lanches, evitando bebidas alcoolicas e drogas. O projeto Luau do Bem será promovido todos os meses.