Haja feriado!

1/1/09 (quinta-feira) - Confraternização Universal

24/2/09 (terça-feira) - Carnaval

10/4/09 (sexta-feira) - Paixão de Cristo

21/4/09 (terça-feira) - Tiradentes

1/5/09 (sexta-feira) - Dia do Trabalho

11/6/09 (quinta-feira) - Corpus Christi

7/9/09 (segunda-feira) - Independência do Brasil

12/10/09 (segunda-feira) - Nossa Sra Aparecida - Padroeira do Brasil

2/11/09 (segunda-feira) - Finados

15/11/09 (domingo) - Proclamação da República

25/12/09 (sexta-feira) - Natal

Pesquisas apontam para uma redução na jornada de trabalho, prejudicando o ritmo na produção e, por outro lado, mobilizando setores do turismo, com o aquecimento da ocupação de hotéis e restaurantes.Os prejuízos dos feriados são diretamente relacionados à indústria e ao comércio, que param a produção e as vendas nesses dias. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), Ricardo Abreu, o comércio deve sofrer redução nas vendas."Entendemos que o mundo todo passa por uma crise, em que a melhor maneira de se enfrentar esse período é trabalhando. O governo deveria focar o trabalho como uma maneira de gerar riquezas, minimizando os feriados", declara Ricardo Abreu.Ele lembra que, a cada ano, a quantidade de feriados aumenta e quando a data comemorativa cai numa quinta-feira, a situação piora. "As pessoas costumam 'imprensar' o resto da semana, prejudicando a economia. Acredito que a cadeia produtiva como um todo é prejudicada", alega.Para as indústrias, o impacto pode ser ainda maior. Segundo o economista Zivanilson Silva, para cada dia parado, são atrasados dois dias de produção."Os feriados são um prejuízo num país em desenvolvimento como o Brasil e, num período de crise, a situação pode piorar ainda mais", alerta."Os gastos com a paralisação da produção, como o desligamento de máquinas em dias da semana, deveriam ser repensados", afirma. Zivanilson acredita que os feriados deveriam ser reativados como dias de trabalho, para que houvesse movimentação na economia. "Nós, brasileiros, não temos condições de termos muitos dias de lazer, porque o prejuízo posterior é muito maior", ressalta.O turismo, no entanto, pode ser um dos segmentos beneficiados pelos dias de folga em 2009. A pausa para o descanso e gastos com alimentação e hospedagem podem render bons frutos. "Para o turismo, os feriados são dias interessantes, mas temos que pensar que não dispomos de recursos livres para lazer.A maioria dos brasileiros direciona a renda mensal para pagamento de contas, ficando em situação desconfortável com o gasto extra nesses dias", explica o economista.Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH/RN), Enrico Fermi, vê com bons olhos os feriados de 2009, considerando-os positivos para o desenvolvimento do setor."Vemos positivamente os dias de feriado, principalmente para o turismo regional, com ganhos na rede hoteleira e na gastronomia. O perfil do turista de feriados é de aproveitar a cidade, com aumento do faturamento em todo o setor", acredita Enrico Fermi.Para isso, a rede de turismo do estado está trabalhando na parte da divulgação, preparando uma agenda e divulgando o destino para as cidades num raio de 600 quilômetros, de Maceió a Fortaleza, com foco também no interior.Para minimizar os efeitos negativos dos feriados, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que propõe a transferência dos feriados que caem entre a terça-feira e sexta-feira para segunda-feira."Penso que essa lei seria uma maneira de diminuir os gastos da indústria, que perde no rendimento da produção de máquinas e pessoal", enfatiza o economista Zivanilson Silva.O modelo em estudo já foi testado na década de 80 e obteve excelentes resultados. "O objetivo é otimizar a semana produtiva, sem prejudicar o lazer da população. A semana entrecortada por feriados gera prejuízo para a economia e, muitas vezes, impede o trabalhador e o estudante de programar uma viagem com a família.Já o fim de semana prolongado se comprovou que é a melhor alternativa", justifica o deputado federal Milton Monti (PR-SP), autor da proposta.Para o parlamentar, além da redução de prejuízos na economia, o prolongamento do fim de semana pode movimentar ainda mais o turismo, com ganho de mais um dia para o lazer.Outra maneira de resolver os problemas causados pelos feriados é torná-los facultativos, liberando às empresas a responsabilidade e desempenho da produção nos dias considerados de faturamento para uns e prejuízos para outros.