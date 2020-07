Boas perspectivas para o turismo internacional

Vlademir Alexandre Crescimento do turismo no estado depende de investimentos como a reforma do Aeroporto Augusto Severo

Os dados divulgados pelo órgão no início deste ano mencionam um recorde na entrada de dólares no Brasil, com uma receita acumulada na ordem de R$ 5,7 bilhões, o que representa um crescimento de 16,8% em relação a 2007, que ficou com R$ 4,9 bilhões.A Embratur informou ainda que o Brasil teve o dobro do crescimento mundial, em termos de profissionalização do setor turístico, que ficou em 7%. Segundo levantamento feito pela International Congress and Convention Association (ICCA), o Brasil é o oitavo país do mundo que mais recebe eventos internacionais e para a World Travel and Tourism Council (WTTC) é o 14º do mundo em atividades turísticas.A maioria dos turistas estrangeiros que vêm para o Brasil é da América do Sul, Europa e Estados Unidos. Paralelo à informação da Embratur, o Banco Central divulgou recentemente que somente em janeiro deste ano entraram no país quase US$ 500 milhões, registrados a partir de trocas cambiais e gastos em cartões de crédito.Outro ponto positivo neste panorama do turismo internacional é que o tempo de permanência dos visitantes estrangeiros no Brasil está aumentando e dinamizando os setores de hotéis, bares e restaurantes, além de aquecer o setor de serviços, como passeios e as compras no comércio.O fluxo de turistas estrangeiros no País tem beneficiado principalmente as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Um dos grandes responsáveis pela entrada de turistas estrangeiros são os vôos charters.Apesar dos números satisfatórios divulgados pelos órgãos oficiais no início deste ano, o secretário estadual de turismo, Fernando Fernandes, acredita que só a partir do segundo semestre o Brasil irá reagir à crise econômica que vem afetando o turismo em várias partes do mundo."Acho que teremos um crescimento em relação a 2008", prevê. No ano passado somente a TAP trouxe 75 mil turistas para Natal, praticamente o mesmo número de 2007, quando 74 mil portugueses desembarcaram na cidade.O Rio Grande do Norte está abrindo novos mercado emissores na Escandinávia e fortalecendo a parceria com a TAP, na qual fará uma divulgação na sua revista de bordo.Também estão sendo programados dois fantours para este ano - um no primeiro semestre e outro no segundo - formado por jornalistas da Escandinávia e outra região que está sendo definida, provavelmente Portugal e Espanha."Também estamos retomando os dois vôos da Argentina - de Córdoba e Mendonza - e negociando com a companhia da Espanha Air Europa a vinda de um vôo de Madri para Natal", enfatiza o secretário.Fernandes está confiante que tanto a reforma do Aeroporto Augusto Severo como a construção do Aeroporto de São Gonçalo irá possibilitar um novo impulso a Natal como destino internacional.Até o final de 2009 deverá ter sido concluída a reforma do Augusto Severo, que oferecerá uma melhoria nos balcões de check in, irá dobrar as salas de embarque e desembarque tanto dos vôos domésticos como dos internacionais, será duplicada a esteira de bagagem, ampliada as áreas livres nos corredores, com o deslocamento das lojas para as laterais do aeroporto, e implantado um free shop, além de ser substituído o ar condicionado. A obra, segundo informou o secretário, está orçada em R$ 14 milhões.Quanto ao Aeroporto de São Gonçalo, a previsão para o início de operação gira em torno do final de 2010, apesar dos atrasos que vêm ocorrendo. O projeto inicial foi elaborado em 1996. Desse tempo até o final de 2009 estima-se que terão sido gastos cerca de R$ 165 milhões na obra.A previsão do Governo do Estado é que até o final deste ano sejam entregues a pista de pouso e decolagem, a terraplanagem do pátio de aeronaves e a pista de taxiamento. O aeroporto de São Gonçalo terá capacidade para receber 5 milhões de pessoas.