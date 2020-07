Dívida do setor público sobe para R$ 1,091 trilhão Valor corresponde a 36,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

A dívida do setor público chegou a R$ 1,091 trilhão em janeiro, o que corresponde a 36,6% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em relação a dezembro, houve um aumento de 0,8 ponto percentual, segundo dados divulgados hoje (27) pelo Banco Central.



Segundo o Banco Central, o aumento é devido aos juros, ajustes por conta do aumento do câmbio e na paridade da cesta de moedas que integram a dívida externa líquida.



Quanto menor a relação entre dívida líquida do setor público e PIB, maior a confiança dos investidores de que o país honrará os seus compromissos.