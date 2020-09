América se reapresenta hoje com dúvidas para a quarta Diego e Júlio Terceiro, contundidos, serão avaliados pelo médico do clube.

Passado o segundo clássico do ano contra o ABC, o América se reapresenta hoje (09) à tarde, de olho no confronto da quarta (11) contra o Potyguar. Neste momento o time rubro apresenta duas baixas: os volantes Júlio Terceiro e Diego saíram contundidos do "Clássico-Rei".



Júlio Terceiro saiu do estádio Frasqueirão com um estiramento no adutor da coxa esquerda; Diego, de sua parte, sofreu estirtamento no músculo reto femural da coxa esquerda. Os dois serão reavaliados pelo médico Maeterlinck Rêgo, durante a reapresentação do grupo.



Cinco jogos sem perder



Com o empate no Frasqueirão domingo (08), o América completou sua quinta partida sem perder para o ABC - a última derrota do time rubro, confirmada por um renomado "curioso" esportivo, foi em 21 de novembro de 2007 (América 0 x 1 ABC, pela Copa RN, gol de Léster).