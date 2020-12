Ex-prefeito Carlos Eduardo anuncia filiação ao PDT

Júlio Pinheiro Carlos Eduardo: "Eu sou livre".

Estando reunido três vezes com a governadora Wilma de Faria para tratar sobre a saída do PSB, Carlos Eduardo afirma que continua aliado da chefe do Executivo e vai buscar “a reprodução da aliança nacional no Rio Grande do Norte”, que traria o PDT para a base governista. No entanto, garante que discutirá o tema à exaustão.“Será um partido que, pela essência, terá o diálogo com os partidos que fazem a base de apoio ao Governo Federal, mas não terá nenhuma dependência ou submissão a qualquer outro partido. Se estamos juntos acima, não vejo dificuldade de buscar a aliança aqui”, garantiu o ex-prefeito, lembrando, ainda que “não assume o papel de oposição a Wilma”.Sobre as razões que o levaram a deixar o PSB, Carlos Eduardo enumerou três fatos principais relacionados aos vereadores do PSB de Natal: a apreciação do Plano Diretor, o decreto contra o empréstimo de R$ 40 milhões e os questionamentos quanto à Presidência do PSB de Natal. Além disso, o ex-prefeito também falou sobre as cobranças por uma maior atuação política dentro da legenda.Segundo Carlos Eduardo, não havia tempo para que ele se dedicasse às questões partidárias devido à ocupação como prefeito. Contudo, ele questionou os motivos das críticas argumentando que é comum os líderes partidários que exercem importantes mandatos majoritários terem dificuldade para participar do dia-a-dia da legenda.“Nunca vi a governadora convocando uma reunião do partido, mas só eu fui cobrado por isso”, queixou-se.Para o ex-presidente do PSB (mesmo ainda faltando a desvinculação oficial), os acontecimentos políticos durante os últimos anos de sua gestão como prefeito fizeram com que a situação fosse insustentável.“Em virtude disso tudo, tomei a posição de comunicar à governadora, que é a principal liderança do PSB, que não havia como eu ficar. Eu sou livre e independente. O maior valor absoluto é a liberdade”, disse Carlos Eduardo.Com relação à escolha pelo PDT, o ex-prefeito considera que o partido está dentro do seu perfil ideológico e que, após os convites do deputado Álvaro Dias, se sentiu bastante à vontade para o ingresso na legenda. “Vou levantar a bandeira do diálogo”, prometeu o prefeito.