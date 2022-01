Para Iberê, nenhum governo do NE tem cultura de construir barragens de contenção

Elpídio Júnior

Citando as mudanças climáticas que ocorreram nos últimos anos, o vice-governador lembrou que o Nordeste tem por cultura a elaboração de barragem de acúmulo de água devido aos seguidos anos de seca na região. No entanto, com as mudanças climáticas e frequentes enchentes na região, Iberê enfatiza a necessidade de elaboração de projetos para conter as enchentes.“Para se ter uma ideia, atualmente não temos nenhuma barragem de contenção no estado. O único projeto que temos é o da barragem de Oiticica, que foi objeto de emendas da bancada. Vamos trabalhar para que os recursos sejam liberados e a obra saia do papel”, declarou.A principal diferença entre as barragens de contenção e de acúmulo é a possibilidade de que as primeiras liberem gradativamente o excesso de água, impedindo que ela transborde e provoque as enchentes.“É algo que todos os governadores do Nordeste precisam debater, e isso foi tema de discussão neste fórum”, disse o vice-governador.