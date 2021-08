Artilheiro, Pedrão quer título e chance em time grande após Paulistão

Site do Barueri O atacante Pedrão tem 15 gols e deve ser mesmo artilheiro do Paulistão

Após os três gols feitos na vitória por 5 a 2 contra o Mirassol, no segundo jogo da semifinal do Troféu do Interior, o atacante chegou a 15 na competição, e o único jogador que ainda está atividade e pode incomodá-lo nos últimos dois jogos é Kleber Pereira, que tem 10 gols.Além do objetivo de se manter no topo da lista de artilheiros, o atacante busca também o título do Troféu do Interior.“Espero fazer mais uns três gols nos últimos jogos e chegar a 18. Além disso, preciso dar mais um título para a nossa torcida. São cinco anos de glórias e espero poder vencer mais um campeonato”, afirmou.Em 2008, o jogador deixou o Barueri a sete rodadas do término do Paulistão, perdendo assim a disputa do Troféu do Interior. “Mas também me considero campeão, já que ajudei bastante a equipe durante a primeira fase”, lembrou.Porém, além da artilharia e do título, o atacante tem ainda um outro desejo em sua carreira. Aos 31 anos, apesar de ter a possibilidade de disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro pelo Barueri, Pedrão revela aguardar com ansiedade um acerto com uma grande equipe do futebol nacional.“Há cinco anos venho fazendo gols. Tenho mais de 170 jogos pelo clube e cerca de 115 gols marcados. Não sei se algum dia vão me dar uma oportunidade para jogar em um clube grande. Mas vamos ver se aparece alguma coisa boa após o campeonato”, disse.Durante o Paulistão, surgiram informações de que o atleta poderia se transferir para o Santos. Apesar de cauteloso, Pedrão confirma as conversa com os dirigentes santistas.“A possibilidade existe, já que tive algumas conversas com a diretoria deles. Mas como estamos em reta final de campeonato, nada andou. Caso eu tenha esta oportunidade, jogaria pelo Santos com o maior prazer”, garantiu.