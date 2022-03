Coronel Ricardo toma posse em solenidade muita concorrida na FNF

Jota Gomes/Cedida Coronel Ricardo assina termo de posse no comando da CEAF-RN

Estiveram presentes ao evento árbitros da ativa, ex-árbitros, imprensa e desportista em geral.O presidente da FNF José Vanildo da Silva abriu a solenidade enfatizando a responsabilidade da nova Comissão.“A atividade do futebol é algo que tem que ser tratado com respeito e seriedade. Considero a CEAF o coração da FNF”, disse o presidente.Em seu discurso, Vanildo fez questão de alogiar bastante o trabalho “inovador e impecáel” da comissão anterior, citando Armando Falcão e seus auxilaires.O presidente destacou a ação do Ministério Público, chamado a intervir por ele no caso da denúnica de favorecimento nas escalas, que fez questão de tornar público, nada sendo apurado que comprometesse o andamento da competição ou causasse dano à CEAF.“Tivemos um campeonato onde não ocorreu nenhum erro grave e para melhorar, todas as arbitragens, desde as decisões de turno aos clássicos, foram dirigidos por componentes locais coisa que há muito tempo não acontecia”, enfatizou Vanildo.Outro ponto destacado foi a questão dos membros da CEAF não serem remunerados. “Para assumir essas funções sem receber nenhuma remuneração é preciso realmente ser um desportista e gostar muito do futebol”, ressaltou o presidente da FNF.Encerrando o seu discurso, Vanildo desejou boa sorte a nova comissão, disse que o futebol do RN deve muito a Milton Otaviano que deveria receber uma placa pelos serviços prestados ao Estado, principalmente pela sua simplicidade.A FNF estará disponibilizando toda estrutura para o desempenho da Comissão. A intenção é criar um curso para árbitros e até mesmo uma escola com o objetivo de ampliar o quadro da arbitragem no Rio Grande do Norte.Preparado e motivadoEm seu discurso, o coronel Ricardo Albuquerque agradeceu a confiança depositada pelo presidente José Vanildo em sua pessoa.Ressaltou as qualidades dos membros da comissão dizendo-se bem acompanhado para desempenhar a sua nova função.“ Eu sou muito do diálogo. Tenho trinta anos de polícia e nunca discuti com ninguém. No diálogo tudo se resolve. Classe nenhuma dividida consegue nada” disse Ricardo Albuquerque.Ricardo finalizou dizendo que fará o possível para realizar um grande trabalho e que a intenção é somar e fortalecer a categoria para fazer da comissão digna de reconhecimento.Parabenizou a gestão passada pelo excelente trabalho ressaltando o fato do campeonato ter sido todo ele realizado com arbitragem local.O novo presidente fez questão de deixar claro que, sua porta estará sempre aberta para sugestões, assuntos relacionados com a arbitraem, mas afirmando, no entanto, que (fez o gesto) “na sua meunheca ninguém vai pegar.”