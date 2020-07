Domingo tem eleição em Patu Além do município potiguar, mais quatro municípios no Maranhão terão novas eleições para prefeitos e vice-prefeitos. A posse será no dia 9 de março.

Neste domingo (1º), serão realizadas novas eleições para prefeitos e vice-prefeitos do município de Patu, no Rio Grande do Norte, e quatro municípios do Maranhão. A diplomação dos candidatos que forem eleitos vai ocorrer até o dia 6 de março e a posse até o dia 9 de março.



Em Patu, o candidato mais votado na eleição de outubro teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral porque o Tribunal de Contas da União reprovou a prestação de contas de verbas federais administradas por ele, em mandato anterior.



O PMDB entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral pedindo adiamento do pleito em Patu, alegando que o clima está acirrado na cidade, mas a Corte negou a medida , mantendo a eleição para este domingo, sob alegação de que foram tomadas todas as medidas de segurança necessárias para a realização da votação.



No Maranhão, foi declarada a nulidade dos votos apurados dos candidatos eleitos nesses quatro municípios em outubro do ano passado, em razão de problemas relacionados à prestação de contas ou ao descumprimento de outros preceitos em vigor, fixados pela legislação eleitoral. As eleições vão ocorrer nos municípios de Amarante do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Bacabeira e Vila Nova dos Martírios.



Fonte: Agência Brasil