Prefeitura de Currais Novos terá que demitir funcionários terceirizados

Prefeito de Currais Novos assina Termo de Ajustamento de Conduta com MP.

O TAC foi assinado no último dia 6 de maio, a partir desta data a começou a contar o prazo de 30 dias para que a prefeitura inaugure o processo licitatório para contratação da entidade responsável pela realização do concurso público para provimento dos cargos ocupados por pessoas contratadas temporariamente.De acordo com o documento elaborado pelo Ministério Público, representado pela promotora Mariana Marinho Barbalho Tavares, o município “praticou diversos atos administrativos de contratação temporária de pessoal na Administração Municipal para o exercício dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, vigia, coveiro, auxiliar administrativo, recepcionista, assistente de laboratório, professor, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, motorista, veterinário, agente comunitário de saúde, agente de endemias, dentista, auxiliar de consultório odontológico, técnicos de RX, odontólogos, pedagogos, técnicos de nível médio, monitores do PETI, merendeiras, agentes de apoio, fiscais e cadastradores de vigilância sanitária e outros porventura existentes sem prévia aprovação em concurso público”.O órgão deixou claro que as contratações pela prefeitura de Currais Novos foram ilegais porque não obedecem ao tempo determinado para temporários. De acordo com Lei Municipal nº 1.829/2008, o prazo estipulado é de um ano, renovável por igual tempo. No entanto, a prefeitura nem sequer havia estipulado um prazo.Pelas cláusulas do Termo de Ajustamento de conduta, o prefeito Geraldo Gomes se comprometeu a enviar para a Câmara de Vereadores, em 30 dias – agora restam 21 – o projeto de lei dispondo sobre a contratação temporária de servidores em casos excepcionais e por prazo determinado.Na cláusula 5ª, a prefeitura fica obrigada a não incluir no edital do concurso qualquer regra que beneficie os atuais ocupantes dos cargos.Os candidatos aprovados no concurso deverão ser contratados no prazo de 8 meses a contar da data da celebração do TAC, ou seja, do dia 6 de maio. Após a conclusão do concurso público, todos os servidores contratados em caráter temporário deverão ser demitidos.Caso descumpra as determinações o Município de Currais Novos incorrerá em uma multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por cada mês de descumprimento das obrigações de fazer e não fazer ora estipuladas.O não pagamento da multa eventualmente aplicada implica em sua cobrança judicial pelo Ministério Público, com atualização contada a partir da data do inadimplemento da obrigação monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido.