Suplente do PR não acredita na possibilidade de assumir mandato Após retirada de ação do Senado junto a STF para a promulgação da PEC pela Câmara, Assis Oliveira diz que é improvável que deputados mudem de ideia.

O suplente de vereador de Natal, Assis Oliveira (PR), está desanimado com relação à possibilidade de assumir um mandato na Câmara Municipal com a promulgação da PEC dos Vereadores, que aumentaria o número de parlamentares em Natal para 28. O motivo foi a retirada da ação do Senado junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para obrigar Câmara a promulgar proposta.



Depois de ir diversas vezes a Brasília junto a centenas de suplentes de vereadores do país para pressionar os parlamentares federais, a notícia de que a ação havia sido retirada pelo presidente José Sarney (PMDB/AP) foi recebida com surpresa pelos suplentes potiguares. Para Assis Oliveira, a medida foi um “balde de água fria”.



“Eu acredito que foi um retrocesso em relação às nossas expectativas. Eu, particularmente, estou bem desanimado”, disse Assis.



Sobre as ações dos demais suplentes que continuam buscando assumir os mandatos, Assis Oliveira diz que há alguma conversas para que o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB/SP), reúna os líderes para discutir a promulgação.



“Mas não acredito que agora eles promulguem. Se não promulgaram no ano passado, acho que agora não vai mudar em nada”, declarou o suplente.