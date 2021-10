Receita avisa que prazo para entrega da declaração não será prorrogado

Na véspera do prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), 20% dos contribuintes ainda não enviaram as informações à Receita Federal. Até as 9h, os computadores do Serviço Federal de Processamento de Dados do governo federal (Serpro) registravam 20 milhões de declarações entregues pela internet.O prazo de entrega vai até a meia-noite (horário de Brasília) do dia 30 de abril para quem usar a internet e, segundo a Receita, não será prorrogado. Nos outros casos, o contribuinte terá que observar o horário de atendimento das agências bancárias ou dos Correios. Quem não enviar os dados dentro do prazo terá de pagar multa mínima de R$ 165,74.Os contribuintes que ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física ganharam algumas horas para enviar os dados à Receita Federal entre hoje e amanhã. Os computadores do Serpro que param durante a madrugada para manutenção ficarão fora do ar apenas entre 4h e 5h.Estão obrigadas a declarar o Imposto de Renda as pessoas físicas que receberam em 2008 acima de R$ 16.473,72 em rendimentos tributáveis (que pagam impostos). Quem teve rendimentos não-tributáveis ou isentos de impostos acima de R$ 40 mil no ano passado também terá de acertar as contas com a Receita.O envio da declaração é obrigatório, ainda, para sócios de empresas, pessoas físicas com patrimônio superior a R$ 80 mil (pelo valor de compra), em 31 de dezembro, e para quem exerceu atividade rural e recebeu acima de R$ 82,5 mil em 2008.Os programas para o preenchimento e a transmissão dos dados estão disponíveis na página da Receita na internet. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br . O contribuinte também pode entregar a declaração em disquete nas agências do Banco do Brasil e em formulário de papel nas agências dos Correios.