Brasiliense, Goiás e Avaí também erguem seus troféus Com isto, já são conhecidos os campeões de doze estados e do Distrito Federal.

O fim de semana prolongado não foi apenas do ASSU, do Flamengo-RJ, do Corinthians-SP, do Atlético-PR, do Sousa-PB, do Vitória-BA, do Cruzeiro-MG e do Fortaleza-CE. Brasilienses, goianos e catarinenses também conheceram seus campeões estaduais.



No Distrito Federal, o campeão foi o Brasiliense - que ontem (02), jogando em casa, venceu o Brasília no segundo jogo da decisão do certame.



Já em Goiás, com gols de Iarley e Felipe, o Goiás venceu hoje o Atlético no segundo jogo da final e ergueu o troféu.



E em Santa Catarina, o título estadual ficou com o Avaí, que, jogando em casa a segunda partida da decisão, goleou hoje a Chapecoense - 6 a 1.



Eis os campeões estaduais até o momento:



Bahia - Vitória.

Ceará - Fortaleza.

Distrito Federal - Brasiliense.

Goiás - Goiás.

Minas Gerais - Cruzeiro.

Paraíba - Sousa.

Paraná - Atlético.

Pernambuco - Sport.

Rio de Janeiro - Flamengo.

Rio Grande do Norte - ASSU.

Rio Grande do Sul - Internacional.

São Paulo - Corinhians.

Santa Catarina - Avaí.



E os demais estados? Alagoas e Sergipe estão próximos de conhecer seus campeões. Em Alagoas, ASA, Corinhians, Coruripe e Igaci se classificaram às semifinais (o CSA e o Capelense foram rebaixados), enquanto em Sergipe, o Sergipe venceu o Confiança em casa no primeiro jogo da decisão do campeonato (2 a 1) e depende apenas de um empate no segundo jogo para erguer a taça.



No Amapá, o respectivo Campeonato Estadual aidna não começou; e nos demais estados, as competições seguem em fase classificatória.