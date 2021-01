Corregedoria de polícia suspende atendimento ao público a partir desta segunda Órgão vai deixar de atender ao público até o dia 31 deste mês enquanto muda de endereço.

A Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social vai suspender o atendimento ao público a partir desta segunda-feira (23). A suspensão segue até o dia 31 deste mês, período em que a Corregedoria vai mudar de endereço.



De acordo com portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), a Corregedoria de polícia vai passar a funcionar na avenida Miguel Castro, número 1006, em Lagoa Nova.



Até o dia 31 também “ficam suspensos os prazos processuais, bem como o recebimento de documentos de outros órgãos”.



A suspensão do expediente, segundo a portaria, não vai prejudicar o registro de Boletins de Ocorrência nesta Corregedoria Geral.



A portaria é assinada pelo corregedor geral, Alexandre Henrique Pereira.