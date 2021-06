Agricultores do RN receberão benefícios financeiros Serão quase 5 mil agricultores beneficiados em 22 municípios pelo programa Garantia Safra 2007/2008.

Uma boa notícia para os agricultores do Rio Grande do Norte: na próxima quinta-feira (16), 4.621 agricultores receberão o pagamento do Garantia Safra 2007/2008 referente ao reembolso do valor perdido na safra - pelo menos 50% da produção – por motivo das enchentes que prejudicaram a safra.



O secretário de Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape), Francisco das Chagas Azevedo, afirmou que os agricultores receberão o valor em quatro parcelas. “A primeira parcela, em abril, será de R$ 220,00 enquanto que as outras três serão de 110 reais”, destaca.



O pagamento do beneficio é válido para os produtores com renda bruta familiar mensal de até um salário mínimo e meio e plantar entre 0,6 e 10 hectares de culturas agrícola.



Em maio, mais 2.144 agricultores familiares de quatro municípios irão receber o benefício de R$ 1.179.200,00 também divido em quatro parcelas. Confira a tabela com os municípios beneficiados:



Municípios que receberão a partir de abril

1- Assu – 113 agricultores – valor total: R$ 62.150,00

2- Angicos – 169 agricultores – valor total: R$ 92.950,00

3- Apodi – 4 agricultores – valor total: R$ 2.200,00

4- Bodó – 213 agricultores – valor total: R$ 117.150,00

5- Caraúbas – 120 agricultores – valor total: R$ 66.000,00

6- Currais Novos – 348 agricultores – valor total: R$ 191.400,00

7- Itajá – 57 agricultores – valor total: R$ 31.350,00

8- Janduís – 208 agricultores – valor total: R$ 114.400,00

9- Jardim de Piranhas – 114 agricultores – valor total: R$ 62.700,00

10- Jardim do Seridó – 140 agricultores – valor total: R$ 77.000,00

11- Lajes Pintadas – 454 agricultores – valor total: R$ 249.700,00

12- Messias Targino – 107 agricultores – R$ 58.850,00

13- Mossoró – 366 agricultores – valor total: R$ 201.300,00

14- Parelhas – 158 agricultores – valor total: R$ 86.900,00

15- Porto do Mangue – 329 agricultores – valor total: R$ 180.950,00

16- Santana do Matos – 983 agricultores – valor total: R$ 540.650,00

17- Serra Negra do Norte – 64 agricultores – valor total: R$ 35.200,00

18- Tenente Laurentino Cruz – 674 agricultores – valor total: R$ 370.700,00



Municípios que receberão a partir de maio

19- Bento Fernandes – 218 agricultores – valor total: R$ 119.900,00

20- Lagoa de Velhos – 414 agricultores – valor total: R$ 227.700,00

21- Lagoa Nova – 459 agricultores – valor total: R$ 252.450,00

22- São Tomé – 1053 agricultores – valor total: R$ 579.150,00