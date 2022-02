Geddel Vieira apresentará levantamento da situação no Nordeste para Lula Os danos causados pelo excesso de chuva atingiram 320 municípios localizados em 11 Estados: RN, CE, MA, PI, PB, BA, AL, AM, PA, PE e SC.

O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, apresentará esta semana um levantamento sobre os desastres provocados pelas fortes chuvas no Nordeste do país ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados preliminares são baseados em informações repassadas pelos Estados afetados, durante o 10° Fórum de Governadores do Nordeste, ocorrido na sexta-feira (8) em Natal.



O Ministro adiantou durante a reunião que o governo irá propor uma nova medida provisória para destinar mais recursos aos municípios nordestinos atingidos. No entanto, Geddel Vieira Lima enfatizou que, para estabelecer o montante que será necessário, é preciso que haja um levantamento completo por parte dos Estados e municípios atingidos, o que só poderá ser realizado quando as águas baixarem.



Quanto à demora na liberação de recursos para a reconstrução de áreas atingidas por desastres naturais, o Ministro afirmou que o repasse será mais rápido possível, pois o governo reduziu a exigência de documentos para acesso aos recursos e está articulando medidas com órgãos de controle para acelerar a liberação do dinheiro nesses casos.



De acordo com o último registro divulgado na sexta-feira pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, 126.376 pessoas estão desabrigadas e 57.249 estão desalojadas por causa dos desastres provocados por fortes chuvas e enchentes. As pessoas que perderam suas casas ou que não podem voltar para suas residências por situação de perigo e estão em abrigo público são desabrigadas e as que estão em casa de familiares ou amigos são as desalojadas.



Os danos causados pelo excesso de chuva atingiram 320 municípios localizados em 11 Estados: Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Amazonas, Pará, Pernambuco e Santa Catarina.



Para amenizar o sofrimento da população, a Sedec já enviou ajuda humanitária na forma de cestas de alimentos, material de limpeza e kits de abrigamento. Foram disponibilizadas 129.150 cestas de alimentos, de 23 quilos cada, compostas por arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó, farinha de mandioca e macarrão.



Um total de 1,4 milhão de itens como colchões, cobertores, travesseiros, fronhas lençóis, filtros, lonas e mosquiteiros foram enviados às regiões onde a chuva fez estragos.