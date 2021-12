Assaltantes arrombam Correios e roubam selos

A agência dos Correios do município de Santa Maria foi arrombada na madrugada desta segunda-feira (4). Os assaltantes, ainda não se sabe quantos, serraram as grades de proteção de uma das janelas externas da agência, quebraram a vidraça, um cadeado e conseguiram entrar no local.De acordo com a polícia de Santa Maria, o crime foi registrado na madrugada. No entanto, os criminosos tiveram azar, tendo em vista que não havia dinheiro no local. Um das possibilidades é que os assaltantes tenham invadido os Correios acreditando que teria uma quantia alta, pelo fato do início do mês sair pagamento.Como não tinha dinheiro, os assaltantes fugiram levando apenas alguns selos. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Federal esteve em Santa Maria e realizou uma perícia no local.Segundo informações preliminares, o fio dos sensores estavam cortados. Um policial informou aoque provavelmente o sistema interno de alarma é bastante antigo, pois era para ter disparado no momento em que foi cortado.Como uma perícia minuciosa foi feita pela Polícia Federal, a expectativa é que os assaltantes tenham deixado marcas de impressão digital, possibilitando uma identificação.Outro ponto interessante verificado pela polícia é que o cadeado de proteção da agência vinha sendo serrado há alguns dias, o que caracteriza o planejamento do assalto.