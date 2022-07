Brasileiros economizaram R$ 10,9 bilhões com remédios genéricos Estimativa foi divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos).

A comercialização dos remédios genéricos, criada em 1999 pela Lei 9.787, com medicamentos a preços até 35% mais baratos em relação aos dos produtos de marca, permitiu, nesses dez anos, que os brasileiros economizassem R$ 10,9 bilhões na compra de remédios. A estimativa foi divulgada hoje (25) pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos).



Segundo o presidente da Pró-Genéricos, Odnir Finotti, dos dez medicamentos mais receitados no país, oito são genéricos. "Representam 18,2% do mercado farmacêutico brasileiro", informou.



Segundo Finotti, a Região Norte é a que menos consome os remédios genéricos por causa da falta de informação adequado sobre o medicamento. "Notamos que quanto mais longe dos grandes centros, menor é o consumo. Creditamos o fato à falta de informação", afirmou.



Ele revelou ainda que existem genéricos para tratar 90% das doenças que mais acometem os brasileiros e que 89% deles são fabricados por laboratórios nacionais. De acordo com Finotti, os investimentos do setor têm sido crescentes. "A indústria de genéricos investiu, nestes dez anos, R$ 170 milhões. A previsão de investimentos até 2010 é de R$ 354 milhões", disse.



Para Finotti, um dos desafios para a indústria dos genéricos na próxima década é o de luta pela diminuição da carga tributária.



De acordo com o presidente da Pró-Genéricos, a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) sobre os genéricos precisa ser reduzido para que o preço ao consumidor também diminua. "Baixando a alíquota do ICMS , o preço do remédio também cai", afirmou.