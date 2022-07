Lula e Renan discutem CPI da Petrobras Ao líder, o presidente Lula demonstrou a preocupação de que a CPI crie problemas aos investimentos da estatal

Brasília - Enquanto se discute no Senado os nomes para a presidência e relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que irá investigar suspeitas de irregularidades na Petrobras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL).



Ao líder, o presidente Lula demonstrou a preocupação de que a CPI crie problemas aos investimentos da estatal. A informação é do ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, que participou de parte da reunião. Antes, Lula e Renan tiveram uma conversa reservada, de cerca de 30 minutos.



“A preocupação baseou-se evidentemente para que a CPI não crie problemas nem embaraços para os investimentos da Petobras”, disse José Múcio.



O ministro negou que o PMDB tenha feito qualquer pedido ao governo em troca de apoio na CPI. “Nenhum pedido, o governo tem consciência da necessidade do PMDB, e o partido entende que é um grande parceiro do governo. Não houve nenhuma demanda e vocês vão ver ao longo do processo que nada disso aconteceu”, disse.



Os nomes para a presidência e relatoria da comissão não foram tratados, de acordo com Múcio. Ele, no entanto, disse que seu entendimento sobre a composição da CPI é de que deve ser seguida a regra adotada em governos anteriores de que a minoria tem o direito constitucional de requerer uma CPI e cabe à maioria, por meio do voto, escolher os membros.



“O modelo que vi no Senado nesses anos todos, principalmente no governo passado, é que a maioria sempre escolhia a presidência e a relatoria”. Ele lembrou que o regimento diz que há indicação de oito nomes na base do governo e três da oposição.



O líder do PMDB, Renan Calheiros, disse a Múcio que, entre amanhã (26) e quarta-feira (27) os nomes para compor a CPI devem ser definidos.



“O problema é quem em todos os partidos todos os senadores querem participar, porque é uma CPI que vai ter muitas luzes e a participação é importante”, disse Múcio.



Antes do encontro com Calheiros, o presidente Lula reuniu-se com o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielle, o presidente da BR Distribuidora, José Eduardo Dutra, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Hage.