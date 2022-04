Corpo de Bombeiros faz vistoria no estádio Machadão

Arquivo

O secretário da Secretaria Especial de Esporte e Lazer (SEL), João Ananias, em entrevista ao portal Nominuto.com, afirmou que foram elaborados os projetos de adequações do TAC - Termo de Ajuste de Conduta - exigido pelo Estatuto do Torcedor ao Corpo de Bombeiros, e a previsão é que, após a vistoria desta manhã, o estádio seja oficialmente liberado para os jogos.A reportagem do portal ouviu também o presidente da FNF, José Vanildo da Silva, que desde o momento que recebeu o documento sobre a interdição provisória do Machadão iniciou um pleito junto à Diretoria Técnica da CBF para que não fosse decidido prematuramente pela determinação de um outro local para os jogos do América.O presidente da FNF só questiona, no entanto, o fato de que “tudo no Machadão agora tenha que esperar por Copa do Mundo” e deixou clara sua posição.“O torcedor não está preocupado, ainda, com a Copa do Mundo de 2014. Ele quer ir para o estádio e poder ter boa iluminação, segurança, conforto e ver seu time jogar num gramado que dê condição, isso é que o preocupa. E não podemos deixar de fazer as coisas esperando notícias de Copa. Afinal, a vida segue, as competições estão aí”, desabafou.Ainda com relação aos “ajustes de conduta” do estádio, o secretário João Ananias disse que após a liberação do Corpo de Bombeiros a secretaria terá tranqulidade para tocar o andamento e realização dos projetos.“O que era mais importante e que representava riscos para os torcedores nós já fizemos. Recuperamos toda a parte elétrica, que era nosso problema maior. Os demais itens exigidos serão resolvidos dentro de um prazo de tempo estabelecido e não teremos mais nenhum impedimento”, disse Joquinha.