João Faustino espera definição exata do PMDB sobre apoio à prefeitura

Vlademir Alexandre João Faustino: conteúdo da reforma administrativa é desconhecido por todos os vereadores.

“Quero saber exatamente o que ele quer, para avaliarmos se é possível (dar) ou não”, afirmou o ex-deputado, acrescentando que a participação acertada seria inicialmente programática, e que o assunto precisa ser discutido com mais objetividade.Em matéria publicada ontem (26) pelo jornal Tribuna do Norte, Luis Carlos disse que estava incomodado com a indefinição sobre a participação do PMDB na prefeitura, que seria acertada a partir da reforma administrativa.Ele se queixou de não ter sido informado ainda sobre o conteúdo da reforma, que deverá ser enviada à Câmara Municipal no início de março e criará, entre outras coisas, a nova pasta de João Faustino.“Isso é porque a reforma não foi concluída. Ainda não conversamos com ninguém”, respondeu o futuro secretário. Ele disse que ainda não havia tratado sobre o ingresso do PMDB no quadro administrativo com Micarla de Sousa e que a conversa de hoje será de “alto nível”.O outro vereador da legenda e presidente do diretório municipal, Hermano Morais, se encontra em São Paulo para fazer exames médicos e não pode se contactado pelo