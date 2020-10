Dia da Poesia: Damião Rabequeiro e convidados fazem festa no Alecrim

Fotos: Divulgação

Na banca de Ciça (avenida 1), famosa pelo picado, Damião terá as companhias de João Pinheiro, João Lins, Bianca Maggi e os músicos feirantes.

A proposta é de que os poetas passem a madrugada no Alecrim e de manhã saiam para a Alvorada que será realizada no Forte dos Reis Magos a partir das 8h.

"Por volta das 23h, quando o sino do Bardallos tocar, o grupo que estiver lá sairá em cortejo para o Alecrim e passam a noite lá", falou o presidente da República das Artes.

O projeto Arte no Grito é realizado pela décima primeira vez e objetiva comemorar datas culturais impostantes.

Na feira, o movimento faz referência à hora da xêpa. "Chega uma hora que os feirantes fazem promoção, eles chamam "a hora do grito", quando todo mundo grita os preços", explica Lenilton.Damião atualmente cuida do seu roçado em Laranjeiras do Abdias e pesca para complementar o sustento de sua família, além de ser rabequeiro do Boi Calemba do Mestre Elpídio (único mestre potiguar ganhador do Prêmio de Culturas Populares Humberto de Maracanã).Em novembro de 2008, fugindo do seu cotidiano participou de um experimento, encenação Gota a Gota, de Analú Campos do Departamento de Artes da UFRN tocando e cantando musica de sua autoria.