ABC segue treinando duro para a estreia na Série B

Júlio Pinheiro Simão continua em tratamento para se recuperar de contusão

Os treinamentos seguem em ritmo de jogo, como se diz. Na tarde de ontem (terça-feira, 5), o treinador alvinegro, Heriberto da Cunha, comandou um coletivo muito disputado.Ele dividiu as equipe, corrigiu posições, acertou marcação e deu muitas orientações, comum em todos os treinos desta natureza.De diferente, a adrenalina no ar. Dá para sentir a pressão tomando conta dos atletas, e um clima de decisão e muita expectativa no ar.No final, depois da atividade, alguns jogadores fizeram um treinamento de finalização com bola parada, através de cobranças de falta e penalidades, enquanto outros faziam trabalhos específicos.O meia Sandro e o atacante Ivan treinaram em separado. O lateral Simão e o meia Kel estão entregues ao Departamento Médico e em tratamento intensivo com os médicos e fisioterapeutas do clube.O grupo voltas ao campo na tarde desta quarta-feira (6), a partir das 16h, no estádio Frasqueirão.A boa notícia é que os três dos últimos reforços contratados pelo Mais Querido para o Campeonato Brasileiro da Série B estão regularizados – Marco Aurélio, Lenadro Love e Kel – já estão regularizados.Eles tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e a consulta ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sobre possíveis penalidades pendentes, nada acusou.Com isso, os três ficam à disposição do treinador alvinegro, Heriberto da Cunha, e poderão participar da partida de estréia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro da Série B, na próxima sexta-feira (8), contra a Ponte Preta/SP, em Campinas (SP).O meia Sandro segue em tratamento intensivo com os médicos e fisioterapeutas alvinegros. O jogador, que desde a final do segundo turno do Campeonato Estadual, contra o Potyguar de Currais Novos, realizada no dia 19 de abril, está entregue ao Departamento Médico do clube, entrou na fase final de recuperação.