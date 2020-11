Lição de vida que vem da favela

Itaércio A "professorinha" Ruth (3a da esquerda pra direita) tem transformado a vida de dezenas de crianças da favela do Fio, entre Bom Pastor e Felipe Camarão.

Atualmente a escola funciona na casa doada a mãe delas, em Felipe Camarão, a poucos passos da favela, e não consegue atender à demanda cada vez maior de crianças. No início deste ano, no período de matrícula, Ruth e Raquel tiveram um susto ao acordar: na calçada da casa, desde os primeiros raios da manhã, mães faziam fila para assegurar uma vaga para os filhos.A dedicação de Ruth (foto) e Raquel tem feito muita diferença. O caso de Amanda, de 13 anos, é um exemplo. A menina repetiu três vezes a 2ª série, mas depois que passou a frequentar o "reforço" nunca mais foi reprovada.E não se trata apenas de alfabetizar. As irmãs têm ajudado a mudar os hábitos das crianças da comunidade. Elas vão todas limpinhas e arrumadas, pedem licença para falar, dizem obrigado e tudo mais o que a cartilha da boa educação ensina. Só participa quem está matriculado na escola e freqüentando as aulas regularmente. Também não é permitido ficar nos sinais. Dessas condicionantes, Ruth não abre mão.Ela conta que começou a dar aula na favela porque os adultos, a grande maioria iletrada, sempre a procuravam quando precisavam ler ou escrever algo. "Minha mãe foi quem deu a ideia de eu dar aula. Montamos o barraco e eu comecei a fazer um trabalho de alfabetização com os adultos".As aulas eram pela manhã na favela, mas os alunos começaram a se queixar de cansaço porque passavam a noite toda catando coisas nas ruas. Mesmo Ruth pedindo para que fizessem um sacrifício, não teve jeito e as aulas foram suspensas. Ela aceitou que eles desistissem, mas com a condição de que mandassem os filhos. "Muitas crianças ficavam nos sinais, então foi também uma forma de tirar elas", diz Ruth.Verdade que no início a maioria ia mais por interesse no cuscuz com ovo, servido quase diariamente. Mas depois de um tempo elas passaram a ir com a intenção de aprender. O detalhe é que Ruth e Raquel ainda são estudantes. As duas estudam à tarde em uma escola pública próxima de casa, mas no momento, por motivo da greve, estão sem aulas. Pelo menos para as crianças da favela e da comunidade, graças às irmãs, todo dia tem aula.Ainda de longe, um menino, tomado banho, cabelos penteados, caderno e lápis na mão, identifica nosso carro de reportagem e depressa entra na casa de número 52, de azulejo verde-musgo, na rua dos Campos, para dar a notícia: "Chegaram!".Na casa, vê-se logo na frente, com destaque e em português bem escrito: "Bazar Beneficente". É ali que desde o ano passado, quando o barraco da favela pegou fogo, que as irmãs Ruth e Raquel estão morando e também dão aula. O espaço é apertado, mas com jeito e boa vontade cabe todo mundo. Atualmente, a escolinha tem 65 crianças matriculadas, a maior parte da favela. Elas se acomodam como e onde dá. No chão da área, no sofá da sala... O importante é aprender.Mas Ruth queria mesmo era poder oferecer melhores condições aos alunos. Já ajudaria bastante se conseguisse mais lápis, borracha, cadernos e um quadro negro novo, pois o que a escola tinha virou cinzas no incêndio.O sonho dela é ter um espaço adequado, com carteiras e biblioteca. Talvez isso possa ser concretizado após a construção das casas, num terreno logo em frente, para onde serão removidos os moradores da favela. Assim ela espera, até para abrir mais vagas e atender à demanda cada vez maior de crianças.No dia em que fomos fazer esta reportagem - quinta-feira (12) - presenciamos os irmãos Sandro e Samara, de 9 e 10 anos, perguntando a Ruth sobre vagas. Quis saber o porquê do interesse e eles responderam: "A gente gosta de estudar e na nossa escola (Jean Mermoz, do Estado) não tem aula".Mesmo com os problemas de espaço, Ruth prometeu que vai tentar adquirir lápis e caderno para encaixar os dois. O trabalho é mantido graças às doações, desde lanches a material para os alunos. E tudo que chega no bazar é vendido e revertido para a escola.A história das meninas professoras começa em Antonio Diogo, distrito de Redenção, município cearense distante 55 km de Fortaleza e que recebeu esse nome por ter sido a primeira cidade brasileira a libertar todos os seus escravos.A família de Ruth e Raquel morou lá até 2003. Era um lugar atrasado e distante de tudo - "nas brenha", como diz Ruth. Tempos difíceis. Para ela, a mais velha entre os filhos, mais ainda. Ruth ainda não tinha dez anos de idade e já ajudava os pais na roça. Por conta do trabalho, largou a escola.Apesar de tudo, não era pensamento da família deixar Antonio Diogo. A mãe de Ruth fazia um trabalho importante na comunidade e aspirava ser presidente do conselho do bairro. Ela ensinava às mulheres, muitas delas vítimas da violência dos maridos, costura, bordado, artesanato, culinária e outros afazeres manuais. A idéia era ajudar àquelas mulheres a emancipar-se financeiramente."Se hoje, nas capitais, ainda tem muito essa história do homem achar que a mulher com quem é casado é propriedade sua, imagine há uns dez anos e em um interior como o que a gente vivia", pondera Ruth.A pequena revolução começada por sua mãe em Antonio Diogo, no entanto, teve que ser interrompida devido a um problema de saúde na família. "Meu pai estava muito doente e o hospital era distante de onde a gente morava", justifica Ruth.Em 2003, a família toda - dois adultos e seis crianças - trocou o Ceará pelo Rio Grande do Norte e começou uma vida nova. Não menos difícil. Sem ter onde morar, eles se instalaram em um barraco da favela do Fio, também conhecida por Wilma Maia, entre Bom Pastor e Felipe Camarão. E foi lá mesmo, num barraco de tábua, que Ruth, então com 12 anos, começou a operar sua revolução.* Reportagem publicada na edição 51 do jornal, versão impressa do