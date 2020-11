Homem é executado na Salgado Filho Corpo ainda não foi identificado no Itep. Ele estava em uma moto e foi morto por outros dois, também de moto.

A polícia registrou mais um homicídio com características de execução em Natal. Na madrugada deste domingo (15), um homem ainda não identificado foi morto a tiros na avenida Senador Salgado Filho à altura da lanchonete Bob’s, em Lagoa Nova.



De acordo com informações da polícia, a vítima estava em uma moto e era perseguida por outros dois homens, também em uma moto. “Os criminosos emparelharam e começaram a atirar. A vítima foi atingida por vários disparos e acabou morrendo na calçada do Bob’s”, falou o delegado de plantão, Custódio Arrais.



A polícia chegou a fazer algumas diligências para tentar localizar os assassinos, mas não obteve êxito. Até o momento nenhum familiar da vítima foi ao Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) reconhecer o cadáver. O caso será investigado pela Polícia Civil.