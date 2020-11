Final de semana sem acidentes fatais nas rodovias do RN Polícia Rodoviária Federal registrou apenas 31 acidentes em todo território potiguar.

A Polícia Rodoviária Federal – PRF registrou 31 acidentes no Rio Grande do Norte no final de semana, da sexta-feira (13) ao domingo (15) deste mês, ferindo 28 pessoas mas sem vítimas fatais.



Os rodovias de todo o Estado foram fiscalizadas, com o recolhimento de 6 carteiras de habilitação, retenção de 14 veículos e detenção de 9 pessoas, por motivo de embriaguez ao volante. Sendo o interior potiguar palco das detenções: Mossoró, Currais Novos, Ceará Mirim, Santa Cruz e São José de Mipibú.



Além das detenções, a PRF apreendeu mercadorias, material de construção e drogas nos carros que trafegavam no final de semana no Rio Grande do Norte.



A mercadoria eram caixas de calçados e milheiros de tijolos para construção que estavam sendo transportados por Ceará Mirim sem documentação. Em Mossoró, a polícia encontrou pedras de crack jogadas em um matagal, depois de perseguição ao acusado.