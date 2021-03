Sindicatos de petroleiros suspendem greve Os petroleiros iniciaram a greve, no último dia 23, com o objetivo de pressionar a Petrobras a aumentar a Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Rio de Janeiro - Os seis sindicatos da Frente Nacional dos Petroleiros (FNP), que não seguiram a decisão da Federação Única dos Petroleiros (FUP), resolveram suspender a partir de hoje (28) a greve de cinco dias.



A FUP, que representa 11 sindicatos, aceitou as propostas da empresa e encerrou a greve ontem (27), decisão que foi tomada no período da tarde. Já a decisão da FNP só foi tomada à noite.



Segundo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio (Sindipetro-Rio), Edson Munhoz, a FNP considerou que não poderia sustentar a mobilização sozinha, já que a FUP já tinha decidido indicar o fim da greve na tarde de ontem.



“Mas a gente acredita que essas propostas [da Petrobras] não são suficientes para alcançar o mínimo que a gente queria. Então, os sindicatos da Frente Nacional, diferentemente da FUP, vão indicar para a categoria, nas assembléias, a rejeição da proposta da Petrobras”, disse.



Os petroleiros iniciaram a greve, no último dia 23, com o objetivo de pressionar a Petrobras a aumentar a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), gratificação paga aos funcionários com base nos lucros da empresa, entre outras propostas.