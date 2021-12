Construção de edifício garagem na cidade causa polêmica Secretario dá explicação com foco na solução para estacionamento. Sociedade quer construção de praça.

O espaço ocupado por veículos na frente da Secretaria Municipal de Tributação, no centro da cidade, está causando polêmica. O motivo é a construção de um edifico garagem no terreno, para servir de estacionamento aos que trabalham nos órgãos do centro da cidade.



O secretário de Transporte e Trânsito Urbano, Kelps Lima, defende a construção do edifício garagem como solução ao problema de estacionamento do local. “Estamos na fase inicial de negociação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), dona do terreno. Ainda essa semana estaremos apresentando a proposta de compra feita pela Prefeitura de Natal para o espaço”, afirma.



Se confirmada a compra, Kelps afirma que a construção do edifício garagem será imediata. “Essa é uma solução para o problema de estacionamento do centro da cidade”.



O local, antigamente era conhecido como Praça dos Estudantes, está causando polêmica na sociedade em geral, que discorda do uso do espaço. A Sociedade dos Amigos do Beco da Lama e das Adjancências (Samba), defende a construção de uma praça no lugar onde hoje são estacionados diariamente carros.



O presidente da Samba, Augusto Luis, promete convocar uma assembleia com a sociedade para discutir o projeto. “Somos contrários porque não queremos a construção de prédios garagem na área por dois motivos: originalmente ali é uma praça, que foi invadida pelos funcionários da própria prefeitura. Queremos transformar a o lugar no que ela realmente é, uma praça”, justifica.



Para a questão do estacionamento, Augusto Luis, propõe. “A Prefeitura deve ver essa questão de estacionamento e trânsito de outra forma e não construir mais um prédio. Essa é a nossa posição”, conclui.