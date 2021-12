Chegada de Geddel está prevista para as 11 h A imprensa, que também fará o sobrevoo na área, está aguardando a chegada do ministro na pista de pouso de Assu.

O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, a governadora Wilma de Faria e o vice-governador, Iberê Ferreira de Sousa, deverão sair do hangar do Governo, no Aeroporto Internacional Augusto Severo, com destino a Assu, por volta das 11h.



A comitiva fará um sobrevoo na região do Vale para diagnosticar os estragos causados pelas enchentes.



A imprensa, que também fará o sobrevoo na área, está aguardando a chegada do ministro na pista de pouso de Assu. Helicópteros do Exército junto com o avião do Governo farão o voo, que terá duração de aproximadamente 30 minutos, com as autoridades e os repórteres.



A governadora pretende mostrar ao ministro que a região é a mais atingida pelas cheias e sofre grandes prejuízos porque mantém algumas das principais atividades econômicas do estado, como a carcinicultura e a fruticultura.



Após as últimas chuvas que atingiram o Rio Grande do Norte, 13 municípios decretaram estado de emergência.



De acordo com o Gabinete Preventivo, instalado pelo Governo do Estado, 36.111 pessoas foram atingidas em Angicos, Alto do Rodrigues, Apodi, Assu, Campo Grande, Espírito Santo, Gov. Dix-Sept Rosado, Ipanguaçu, Mossoró, Upanema, Pendências, Porto do Mangue e São Rafael.