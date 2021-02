Copa Carlão de Basquete tem mais jogos a partir desta sexta

Data Hora Local Categoria Nº Jogo 27.03 17h00 Salesiano Mirim M 1 Contemporâneo CV x Neves 27.03 18h00 Salesiano Mirim M 2 Salesiano x CEI 27.03 19h00 Salesiano Juvenil F 3 Contemporâneo x Potiguar-Marista 28.03 08h00 Salesiano Mirim M 4 Potiguar-Marista x Vencedor Jogo 1 28.03 09h00 Salesiano Mirim M 5 Vencedor Jogo 2 x América-Auxiliadora 28.03 10h00 Salesiano Juvenil M 6 Geo Mossoró x Potiguar-Marista 28.03 11h00 Salesiano Juvenil M 7 Objetivo x América-Auxiliadora 28.03 12h00 Salesiano Juvenil M 8 Contemporâneo CV x Salesiano 28.03 13h00 Salesiano Juvenil M 9 CEI 2 x Alecrim-Imaculada 28.03 14h00 Salesiano Mirim F 10 Contemporâneo CV x Neves 28.03 15h00 Salesiano Mirim F 11 Potiguar-Marista x Alecrim-Imaculada 28.03 16h00 Salesiano Juvenil M 12 Vencedor Jogo 6 x ACD Zona Norte 28.03 17h00 Salesiano Juvenil M 13 CEI 1 x Vencedor Jogo 7 28.03 18h00 Salesiano Juvenil M 14 Vencedor Jogo 8 x AABB 29.03 09h00 Marista Juvenil M 15 Vencedor Jogo 12 x Vencedor Jogo 13 29.03 10h00 Marista Juvenil M 16 Vencedor Jogo 14 x Vencedor Jogo 9 29.03 11h00 Marista Juvenil F 17 Potiguar-Marista x Contemporâneo 29.03 12h00 Marista Mirim M 18 Vencedor Jogo 4 x Vencedor Jogo 5 29.03 13h00 Marista Mirim F 19 Vencedor Jogo 11 x Vencedor Jogo 10 29.03 14h00 Marista Juvenil M 20 Vencedor Jogo 15 x Vencedor Jogo 16 29.03 15h00* Marista Juvenil F 21 Contemporâneo x Potiguar-Marista

Depois das categorias infantil e adulto masculinos, é a vez das categorias mirim e juvenil, masculino e feminino, na Copa Carlão de Basquete. A partir desta sexta (27.03) o palco da competições será o ginásio do Salesiano, na Ribeira; as finais serão no domingo (29.03), no Marista.Além dos anfitriões Salesiano e Potiguar-Marista, estão envolvidos nesta parte da Copa Carlão equipes como o América-Auxiliadora (vice-campeão infantil masculino e campeão adulto masculino), o Alecrim-Imaculada e o Neves, enre outrasEis os jogos deste fim de semana da Copa Carlão - categorias mirim e juvenil:(*) Será realizado se for necessário