Wilma garante investimentos no setor agrícola em lançamento de campanha Governadora defendeu a obtenção do certificado de área livre da febre aftosa, pelo Estado, e anunciou os recursos para feiras e parques.

A governadora Wilma de Faria lançou hoje (2), oficialmente, a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa. Em evento na Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, ela anunciou ainda o calendário de eventos agropecuários de 2009 e confirmou quase R$ 9 milhões em investimentos nas festas agrícolas e nos parques de exposições.



Estão previstos R$ 1,8 milhão no apoio a eventos agrícolas, que devem movimentar recursos totais de R$ 200 milhões ao longo deste ano, e ainda R$ 7 milhões para as melhorias do Aristófanes Fernandes e a construção do parque de exposições de Mossoró.



Wilma destacou a luta do governo pela obtenção do certificado de risco médio para a aftosa, depois de um longo período como área de risco desconhecido. Ela lembrou da criação do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária (Idiarn) e da ampliação das Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs).



“Ano passado conseguimos vacinar 82% do rebanho. Este ano queremos atingir mais de 90%”, definiu.