Eduardo Campos se nega a comentar saída de Rogério Marinho

Elpídio Junior

Um dos nomes mais citados durante o processo de discussão sobre a validade das filiações realizadas no PSB em 2008, Eduardo Campos também “lavou as mãos” sobre o assunto e deixou com a direção estadual a decisão sobre a possibilidade dos novos filiados votarem na convenção do PSB.“Não estou sabendo disso, não tenho essa informação. Não vim aqui (Natal) para falar sobre isso (justa causa de Rogério)”, disse o governador pernambucano que, por incrível que pareça, é quem teria mais autoridade para falar sobre a justa causa na saída de um deputado federal filiado ao partido que comanda nacionalmente.