Patu: cerca de cinco mil eleitores já votaram

Vlademir Alexandre População de Patu permanece nas ruas durante eleição.

Dos 7.844 eleitores patuenses, cerca de cinco mil compareceram às sessões eleitorais para registrarem seus votos. A informação é do chefe de cartório da cidade, Paulo Lins.Como faltam apenas três horas para o fim da votação, a expectativa é que o número de abstenções seja maior que a eleição passada, de 4%.Um dos fatores para a ausência é a proximidade do dia das eleições com feriado do carnaval: muitos patuenses que moram longe ficaram sem dinheiro para se deslocar até a cidade natal.A previsão do Tribunal Regional Eleitoral é que o resultado seja divulgado por volta das 17h40.