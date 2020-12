Carlos Eduardo promete definir situação partidária nesta tarde

Arquivo Nominuto Carlos Eduardo sai do PSB, mas não da base de apoio de Wilma de Faria.

O partido hoje é presidido pelo deputado estadual Álvaro Dias que teria lhe prometido o comando da legenda, caso aceite fazer a mudança. As informações é de que Carlos conversou com a governadora, antes de ela viajar para Brasília.Carlos Eduardo pretende construir uma base de apoio que dê sustentação aos planos de concorrer a Governo do Estado em 2010.Se continuasse no PSB, ele correria o risco de ser preterido em relação a outros nomes que fazem parte da base da governadora, como o vice-governador Iberê Ferreira (PSB), o deputado estadual Robinson Faria (PMN) e o deputado federal João Maia (PR).A mudança para o PDT aumentaria as chances do ex-prefeito que, antes de sair do cargo, figurava nas pesquisas entre os dois mais cotados para disputar o Governo do Estado. A senadora Rosalba Ciarlini seria a sua maior adversária no pleito. No entanto, o PDT estaria disposto a aderir ao governo Wilma?O PDT tem se caracterizado pela forte oposição ao governo Wilma, principalmente na Assembleia Legislativa, através do próprio presidente estadual da legenda e da deputada Gesane Marinho que chegou a fazer um pronunciamento oficial no plenário da Casa, quando decidiu deixar a bancada da governadora por falta de atendimento aos seus pleitos.