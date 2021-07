Polícia registra duas execuções na zona Norte Crimes foram cometidos na África e no Santarém. Ainda não se sabe motivações dos assassinatos.

A polícia registrou duas execuções na noite desta terça-feira (14) na zona Norte de Natal. O primeiro crime se deu por volta das 19h40, na rua Beberibe, na comunidade da África.



Quatro homens chegaram à casa de número 968 em dois carros – um Uno e um Gol – e invadiram a residência. Eles mataram o desempregado Jadivan de Souza Brito, de 20 anos, e balearam um outro homem, identificado até o momento pelo nome de Pedro, que foi levado a um pronto-socorro com um tiro em uma das pernas.



Após o crime os quatro homens fugiram sem serem identificados. A polícia ainda não sabe a motivação dos crimes, mas a primeira informação dada é que Jadivan não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.



A outra execução foi registrada na rua Taraocá, no conjunto Santarém. Francisco Custódio de França, de 48 anos, também foi assassinado dentro de casa. Ele foi morto com dois tiros na cabeça. Minutos após os tiros, vizinhos viram um homem colocando alguns objetos dentro de um Palio e fugindo em seguida. A polícia ainda não sabe se esse crime é um caso de latrocínio ou acerto de contas.